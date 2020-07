El polémico desnudo de un concejal de Monóvar

Tal y como vino al mundo pero con 59 años recién cumplidos. Es la fotografía que Emilio Martínez Guillén difundió el pasado lunes por Instagram generando un aluvión de comentarios contrarios y favorables en Mónovar, la localidad del Medio Vinalopó en la que desempeña las concejalías de Bienestar Social, Mercado, Comercio Local y Medios de Comunicación.

El concejal de Podem per Monòver-Compromís se acababa de levantar de la cama, se encontraba desnudo en el salón de su casa, y el amigo que le acompañaba le hizo una fotografía mientras él posaba. "Su única intención era plasmar el juego de luces y sombras que proyectaba la ventana sobre mi cuerpo y la verdad es que me encantó, es un fotón, y como soy de impulsos decidí compartirla por las redes sociales". Asegura que lo hizo con el único propósito de "exaltar la dimensión artística de la imagen, pero sin buscar provocaciones ni tratar de faltar el respeto a nadie", explica el teniente alcalde y único socio del gobierno local del PSOE.



Víctimas del coronavirus

Emilio confiesa que no es un político al uso. Es diseñador de moda, ha colaborado en numerosos montajes de teatro y danza y es un apasionado del arte. "No tengo miedo ni nada que ocultar. Creo que la desnudez es bonita y respeto las opiniones de todo el mundo pero mi intención no ha sido, en ningún momento, herir susceptibilidades ni burlarme de ninguna persona ni de ningún colectivo. Quien me conoce sabe que no es mi estilo", señala en referencia a quienes han interpretado su acción como un "insulto" hacia las víctimas del covid-19. Algo que atribuyen al hecho de haber difundido su posado desnudo el mismo día en el que se celebraba, en la catedral de la Almudena, la misa funeral por los más de 28.000 fallecidos en España por el coronavirus.

"Los fallecidos y sus familias cuentan con todo mi respeto y mi consideración. Mi pareja murió hace dos años, después de estar juntos 36, y nadie me va a dar a mi lecciones de cómo llevar un duelo", subrayaba ayer Emilio Martínez a este diario añadiendo que "yo he estado al frente de las áreas municipales más castigadas por la pandemia, luchando contra el virus en la trinchera desde el primer día. Así que de eso tampoco me va a dar nadie lecciones".



"Sabía que traería cola"

No obstante, el concejal era consciente de que la difusión de la foto en cueros traería cola. "Sabía que se armaría revuelo pero creo que, de vez en cuando, hace falta reivindicar valores como la libertad personal frente el peligroso brote homófobo que se está esparciendo en la actual sociedad", concluye.

De todos modos la fotografía apenas estuvo unas horas circulando por el ciberespacio porque un usuario o una usuaria de Instagram la denunció y fue retirada de inmediato. Y esa es la historia del polémico desnudo del concejal de Monóvar.