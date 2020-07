Robo en casa de Sofía Suescun: "Se lo han llevado todo, hasta el coche y no encontramos a nuestros gatitos"

Malas noticias para Sofía Suescun y Kiko Jiménez. La pareja, que ha vuelto de sus vacaciones en Ibiza, se encontró con una escena para olvidar. Así lo ha confesado el propio Kiko en directo en la cámaras de Sálvame.

Han entrado a robar en casa de Sofía. "Estoy muy nervioso", ha dicho el colaborador. "Me acaba de llamar Sofía. Hemos aterrizado y yo me he ido directo a Telecinco", añadió. "Está sola y se ha encontrado con la casa abierta. Todo tirado y roto.Se han llevado su coche y le ha dado un ataque de ansiedad".

"Se han llevado todo lo que había de valor, también el dinero en efectivo. Había un agujero en la pared del baño, se han cargado todos los muebles y además tenía cuatro gatitos y no los encuentra", indicó Kiko.

Se termina así una semana para el olvido en la pareja. Estaban en Ibiza y acabaron en el hospital. Ella no se hidrató lo necesario y sufrió un golpe de calor.