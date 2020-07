Fani y Christopher ya tienen nombre para su bebé

Fani y Christopher volvieron a ser anoche protagonistas en el programa de La Casa Fuerte. ¡No hay día que no den la nota! Se pelearon, se arreglaron más tarde, pensaron en tener un bebé... e incluso se desearon el mal hasta el punto de recordar a Rubén, el chico con el que ella le puso los cuernos a él en La Isla de las Tentaciones. "Ojalá me quiten a Christopher y me traigan a Rubén, así hago mi concurso redondo", llegó a manifestar cuando se enfadó.



Ahora, con las aguas de vuelta a la tranquilidad han recibido los resultados de las pruebas y pese a no haber compartido los resultados... ya se habla del nombre del bebé. Si no es ahora quizás sea en un futuro, pero la pareja va convencida para incrementar la familia. "Me gustaría que fuera niña", decía él emocionado. ¿Y cómo te gustaría que se llamara? le respondía Jorge Javier. "Valentina". "Si es niño se llamará Mario", añadió posteriormente.





Toda esta historia ya ha creado revuelo dentro de la casa (como no) con las habladurías de sus compañeros pero Fani lo tiene claro: "Si el test da negativo lo seguiremos buscando y la boda sigue adelante". ¡Madre mia, qué nervios!

Fani ya tiene un hijo pequeño de otra relación al que Christofer considera como suyo pero la pareja lleva un tiempo pensando en seguir ampliando la familia . Cuando el equipo médico le dio los resultados a la concursante esta no quiso compartirlo con la audiencia así que... Nos quedamos con la duda, de momento.

