Multazo por abandonar La Casa Fuerte

La convivencia en La Casa Fuerte no está siendo fácil para Macarena Millán, la novia de Rafa Mora. Las discusiones son constantes y el malestar con otros concursantes, especialmente Oriana, no deja de crecer hasta el punto de manifestar en varias ocasiones que quisiera abandonar.

¿Y por qué no lo hace? Rafa Mora lo ha adelantado. Existe una potente penalización económica por el contrato firmado. Es algo normal cuando uno entra a un 'reality show': se firman unas condiciones y así cuando el concursante duda o sufre y piensa en su participación se ve atado a la continuidad por motivos económicos.

Kiko Herández le preguntaba a Rafa Mora los motivos de la continuidad de Macarena. "Tiene un nombre: empieza por 100.000. El de ella tiene ese nombre: cien y luego mil", y es que cada uno de los participantes estaría sometido a una cláusula para abanbonar La Casa Fuerte.

Una cifra que a Kiko Hernández le ha parecido excesiva pero que Rafa Mora asegura que es real. "Eso es lo que pone en el contrato y no quiero hablar de estas cosas aquí. ¿Tú te crees que si no es ese dinero no saco yo a Macarena? Si fueran 20.000 euros, los pagaba yo y la sacaba", decía. Eso sí, posteriormente se dio cuenta que había metido la pata y rectificaba diciendo que de esos temas no se tenía que hablar. "Siendo honesto, el día que me preguntó si me parecía bien que entrara en 'La casa fuerte', creo que me equivoqué cuando le dije que sí. Me arrepiento", dijo.