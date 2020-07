Kiko Hernández desvela por error el nombre de la presunta 'Pretty Woman' de Sálvame

Sálvame lleva durante toda la jornada hablando de una persona que ha colaborado con el programa y que ha estado en distintos concursos como Supervivientes y otros formatos y asegurando que habría ejercido presuntamente la prostitución. A lo largo del programa se han ido dando distintas pistas de hecho sobre la identidad de la persona, que sin embargo estaría casada. "Ha participado en realities y ha protagonizado portadas de revistas", ha asegurado Kiko Hernández, protagonista inesperado de la tarde tras haber deslizado un nombre y rápidamente rectificar y poner cara de compromiso. Quien le diría a Olvido Hormigos, que se dio a conocer por hacerse viral un vídeo erótico en el que era protagonista, que todo esto iba a ocurrir.



Minutos antes de ese grave error, el presentador había asegurado que se trataba de "una mujer valiente, creo que dará la cara y puede que se siente en este plató para dar explicaciones y decir por qué se dedició a hacerlo", manifestó el presentador. "No estamos hablando de una vez esporádica, sino de una profesión", insistió. Para dar más pistas, añadió que se trata de una mujer "guapa no, lo siguiente" y se atrevió a dar pistas sobre su caché. "Voy a decir una cantidad, 4.000 euros, pero también le reclaman 2.000".



Kiko Hernández pide perdón por su error en Sálvame

Pues después de recibir instrucciones de él director, Kiko Hernández ahora dice esto. ?? pic.twitter.com/MXQpQ2hvwM — Summer ???????? (@FanaticaGH7) July 14, 2020

A pesar de eso, desde el programa no han terminado desvelando el nombre y eso ha indignado a la audiencia,sin querer, e incluso se han escuchado sonidos de sorpresa y de incredulidad tras la metida de pata del presentador.Tras el error,. "He cometido un lapsus, pero quiero dejar claro que ese nombre no tiene nada que ver. Repito, nada que ver con la historia que estamos contando en Sálvame", explicó. Olvido Hormigos se hizo famosa en su día por la publicación de un vídeo de contenido erótico, si bien a día de hoy sigue incendiando las redes con sus fotos.