Calamaro dispara contra Queen: "Es el grupo más inflado de la historia"

Con motivo del 35 aniversario del famoso macroconcierto Live Aid, Andrés Calamaro lanzó un par de mensajes a través de su cuenta personal de Twitter y terminó desarrollando todo un discurso en animada conversación con sus fieles seguidores.



"Live Aid... seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen", escribió el músico argentino, abriendo la caja de pandora, que explotó definitivamente con su siguiente sentencia: "Queen es el grupo más inflado de la historia".





Queen es el grupo mas inflado de la historia ... https://t.co/oJ9TrRoEoi — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

Espero no escuchar un disco entero de Foo Fighters en mi vida — ... (@bradpittbull666) July 14, 2020

Llegados a este punto, sus seguidores estaban ya igualmente encantados con el debate, por lo que el propio Andrés se animó y escribió decenas de mensajes: "Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen".aún prosiguió, para luego escribir una lista de artistas británicos que él considera mejores: "Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive Attack..."."Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio... King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man... Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello... Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden, Stones... podríamos seguir toda la noche", añadió sin solución de continuidad.No soportan hablar en serio de música porque no les gusta", remarcó, para luego abrir otra batalla más: "