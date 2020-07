Alexia Rivas y Alfonso Merlos: ¿siguen juntos?

La pareja que fue noticia en toda España debido a un desliz de Alfonso Merlos mientras participaba en un directo en Youtube, ya que Alexia Rivas pasó en bikini por detrás, y que destapó su infidelidad hacia Marta López, la que teóricamente era su pareja, ha pasado a segundo plano después de la irrupción que tuvieron en su momento. Sin embargo, aunque no sean muchas las noticias se salen en torno a ellos, la realidad dicta que la relación está más afianzada que nunca. Para quienes dudaron de su amor, han superado la presión de los medios de comunicación, la incertidumbre y han establecido un vínculo más fortalecido.



Así lo dictó la periodista a través de sus redes sociales. "'De toda situación adquirimos una enseñanza. Todavía no alcanzo a comprender por qué en el siglo XXI las mujeres luchamos por la igualdad que no tenemos cuando he comprobado que nosotras somos las más machistas. 'Es una absoluta incongruencia luchar por algo que nosotras mismas nos cargados cada día con nuestras acciones. Ojalá llegue el día en el que una mujer no sea criticada por una mujer por elegir su amor, por vivir con quien o donde quiera, por estar con una persona o las que desee. Ojalá llegue el día en el que una mujer no opine sobre si otra mujer se compromete o se separa y deje de elucubrar sobre los motivos. Dejemos de elucubrar sobre si una mujer está por dinero, por amor o por placer. Que cada mujer viva con quien quiera, como quiera, donde quiera, con las condiciones que quiera y le hagan feliz'', finalizó Alexia, dando a entender que peleará hasta el final por su relación con Merlos.