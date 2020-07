El último bombazo en la 'relación' Ana Soria - Enrique Ponce

Desde que se filtrara la ruptura de Enrique Ponce con Paloma Cuevas, los rumores en torno a una nueva renación del toreno no cesan. Es más, hay fotos que confirman que, como poco, tiene un romance con Ana Soria, (una joven almeriense de 22 años) y desde entonces ha cambiado tanto, que incluso se atreve a subir sus Tik-Tok bailando a las redes.

De hecho, en la primera imagen que compartieron ambos juntos, la joven influencer y Ponce posaban repletos de felicidad. Hasta ahora, esa había sido su única 'manifestación' sobre la relación que ambos mantienen.

No obstante, la futura abogada ya no ha aguantado más y ha dado la cara en público. "Yo no he roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puedes hacer nada. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años", ha contado la joven en una entrevista a La Razón.



Ana Soria: el "amor" que siente por Enrique Ponce

Además, Ana incidió en que el amor que ambos sienten es verdadero. "Estamos muy enamorados y el amor no conoce edades, es totalmente libre". Su relación avanza hasta el punto de renunciar a irse de Erasmus (estudiar en una universidad del extranjero); eso sí, no aparcará los estudios. "No significa que vaya a dejar la carrera. Quiero terminarla y ejercer como abogada".