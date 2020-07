Anabel Pantoja responde a las críticas procedentes de su prima Chabelita

Anabel Pantoja no dudó en responder a su prima Chabelita después de los dardos que le lanzó en una entrevista a 'Lecturas', en la que criticó duramente a la sobrina de la cantante. "Me muero de vergüenza. Su novio le tiene que querer mucho. Si hubiera sido yo, hubiera apagado la videollamada", dijo en la revista haciendo alusión a un polémico vídeo donde discutía con su marido.

Ante estas declaraciones, la colaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en responder en su programa. "Me ha dado tiempo a reflexionar. Después de todo lo que he visto no me quiero enfadar con alguien de mi familia. Eso sí: afecta a mi parte personal y a mi relación. Hemos tenido una conversación y le he preguntado a qué viene que hable mal de mí. Sinceramente, no quiero historias. Me importa lo que me importa. Cuando me ha necesitado he estado allí, por eso dolerme, me ha dolido", dijo.