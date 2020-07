"La vacuna estará en cualquier momento a partir de semptiembre"

Mene Pangalos, vicepresidente de AstraZeneca, una de las farmacéuticas que desarrolla la vacuna contra el coronavirus elaborada por la Universidad de Oxford y que ya ha superado los primeros ensayos en humanos, ha asegurado que dicha vacuna podría estar disponible «en cualquier momento a partir de septiembre» si mantiene su exito en los próximos ensayos clínicos.



Los primeros ensayos en fases I y II demostraron que la vacuna es segura e induce fuertes respuestas inmunológicas con anticuerpos en 28 días y respuesta de células T en 14.





This is very positive news. A huge well done to our brilliant, world-leading scientists & researchers at @UniofOxford.

There are no guarantees, we're not there yet & further trials will be necessary - but this is an important step in the right direction.https://t.co/PRUTu8rlPF