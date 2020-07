Isa Pantoja habla por primera vez de su embarazo

¡Bombazo! Isa Pantoja, la hija de la prestigiosa cantante, podría estar embarazada. La joven ha compartido en sus redes una foto que hizo saltar todas las alarmas, no por su cambio físico sino por el mensaje que había escrito dirigido a Asraf Beno, su pareja. "Tendrás que ayudarme mucho el año que viene", ha escrito en una romántica foto en la que ambos se besan.



Irene Rosales, su cuñada, ha sido preguntada en las últimas horas sobre el rumor. No obstante, la mujer de Kiko Rivera ha preferido guardar silencio. Es algo que la propia Isa Pantoja tendrá que notificar cuando sea necesario. No obstante, entre líneas ha podido dar alguna pista. "Solo tú sabes el motivo", añadía el mensaje de Isa a Asraf.