Fani, ante el polígrafo para desmentir que fue Pretty Woman

Finalmente llegó el día. Fani visitó el plató de Sálvame para tratar el asunto de su turbio pasado. ¿Se dedicó a la prostitución como así lo confirmó meses atrás su tía? Su familiar indicó que en su pasado se dedicó "al oficio más antiguo del mundo".

A la exconcursante de La Isla de las Tentaciones le han ofrecido realizarse un polígrafo, pero la colaboradora ha terminado declinando la oferta. "No tengo miedo y defenderé mi honor en un juzgado. No me creo al polígrafo y no lo haré porque no me creo al polígrafo. No pueden salir dos sí", ha indicado.

Mientras, ante la indignación de todos los presentes... Conchita ha manifestado su opinión. "No tengo ninguna duda de que su tía decía la verdad. Hay indicios más que suficientes para dar la razón a su tía".