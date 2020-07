Bronca en València por un conductor de la EMT sin mascarilla

Un conductor de la EMT y un pasajero que viajaba en el autobús han protagonizado esta mañana en València una trifulca a causa de que el chófer no llevaba puesta la mascarilla de seguridad, tal como obliga la normativa que decretó la Generalitat el pasado 18 de julio. El hecho se ha producido alrededor de las 11 horas, cuando el ciudadano le ha recriminado de malas maneras al conductor de la línea 31 su acto de irresponsabilidad, pidiéndole que hiciera uso de la mascarilla, a lo que este ha respondido de forma chulesca: "No me sale de los huevos". La contestación ha provocado una espectacular bronca entre los implicados, donde se han proferido insultos cruzados procedentes de ambas partes, como se puede ver en el vídeo grabado por el testigo del acontecimiento, Agustín Alabau.

Desde la Empresa Municipal de Transportes van a investigar lo sucedido para "poder tomar las medidas oportunas" y recuerdan que "desde que la Generalitat Valenciana decretó obligatorio el uso de mascarilla, los conductores y conductoras también tienen que llevarla puesta durante el desempeño de su trabajo." A partir del inicio de la crisis sanitaria, la EMT restringió el acceso al interior de los vehículos por la puerta delantera para proteger a los trabajadores y trabajadoras y eliminó el pago en metálico, así como el billete sencillo, del que ayer mismo se anunció su recuperación.