Monumental bronca entre Rafa Mora y María Patiño

Rafa Mora y María Patiño han tenido una discusión este jueves en Sálvame antológica. Tan fuerte ha sido la bronca entre los dos colaboradores del programa de Telecinco que el director del espacio ha tenido que mediar entre ambos.

El germen de la discusión es la mala relación entre Kiko Matamoros y su hija Anita. María Patiño ha comenzado dando una información de que el principal problema el novio de la joven. Además Anita se sentía perseguida por otra colaboradora de Sálvame, Marta López, a través de Instagram. Al parecer esta se lo habría contado a su padre para que mediara y Kiko Matamoros no lo hizo, enteniendo Anita que ya había elegido.

Por su parte Rafa Mora ha respondido a la información con el argumento de que han "engañado" y "manipulado" tanto María Patiño como Marta López. Los decibelios han ido subiendo en el plató. "Me voy de este plató, no voy a permitir, después de tantos años de profesión, que venta este panoli€ ¡Aquí te quedas, panoli!", ha respondido María Patiño.

Mientras la colaboradora salía del plató continuaba: "Que te lo curres, a ti no te lo voy a permitir que no eres nadie. Yo me lo curro, tú has aprobado la selectividad y se te ha ido la olla, supera los complejos".

El presentador David Valdeperas ha tenido que mediar entre ambos.