La pesadilla de Eva González: "Me da vergüenza que todo el mundo"

La pesadilla de Eva González: "Me da vergüenza que todo el mundo"

Eva González está pasando por uno de sus peores momentos y es que la pesadilla de la que se había olvidado hace unos meses ha vuelto. Karelys Rodríguez afirmaba este miércoles en una revista de tirada nacional que había estado, supuestamente, con Cayetano Rivera durante seis años mientras este ya tenía una relación sentimental con la presentadora.



La presentadora saliendo de casa y no ha querido contestar a cómo se encuentra ella tras las declaraciones de Karelys Rodríguez. Eva González se ha quedado muda ante la nueva polémica que envuelve su matrimonio con Cayetano Rivera.



Solo se pronuncia para asegurar que se siente avergonzada debido a que la gente le mira por la presencia de las cámaras de la prensa: "Es que me da una vergüenza... que todo el mundo me mire así". Y es que parece ser que ni la presentadora, ni su marido, van a hacer declaraciones al respecto.