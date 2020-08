Primeros e impactantes vídeos de la fortísima explosión en Beirut

La ciudad de Beirut (Líbano) sufrió una catástrofe de grandes dimensiones cuya causa se desconoce. Sobre las 17:00 de la tarde, una tremenada explosión tuvo lugar en el puerto de la urbe y fue la antesala de una segunda que provocó una segunda onda expansiva, muy parecida a la que provocan las bombas nucleares, que registró muchos kilómetros a la redonda.



El motivo de lo sucedido no ha trascendido de momento, pero los desperfectos saltan a la vista, ya que ha destrozado todo lo que ha alcanzado a su paso. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que la explosión se originó en un almacén de pirotécnica situado en las dárdenas del puerto. No en vano, las hipotesis no descartan que se trate de un atentado, aunque las autoridades están trabajando para cristalizar lo sucedido.



Casi al instante, miles de usuarios han difundido vídeos en redes sociales:





Video of the blast moments ago at #Beirut port. People across Beirut reporting windows blown out, doors blown off - absolutely massive explosion. pic.twitter.com/dyTZ1uXzYf — Michael Downey (@mgdowney) August 4, 2020