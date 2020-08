Sor Lucía Caram, la monja que atiza al "mujeriego" Juan Carlos I

Sor Lucía Caram, la mediática monja argentina, ha sido una de las últimas 'VIP' en pronunciarse sobre la marcha de Juan Carlos I de España. La presión popular y las acusaciones de corrupción llevaron a Rey emérito a anunciar su marcha temporal del país, todavía no se sabe muy bien dónde. "Yo creo que Juan Carlos I tendría que habeer pedido perdón a los españoles porque ha defraudado a muchos que eran monárquicos", aseguró Sor Lucía a través de videollamada con las noticias de Cuatro.

"Hace unas semanas, el presidente Sánchez decía que estábamos en una situación bastante difícil: reconocía la dificultad de lo que se estaba viviendo a raíz de las investigaciones y manifestaba su total apoyo a Felipe VI por haber tomado distancia (de su padre)", afirmó. Lo cierto es que de momento Juan Carlos I no tiene ninguna causa judicial abierta, si bien Sor Lucía manifestó que "estamos ante un tema o una investigación por caso de corrupción".

Para la religiosa, la carta escrita por Juan Carlos I explicando su adiós con destinatario Felipe VI "tendría que haber estado dirigida a todos los españoles". "Pienso que Juan Carlos I debería dar la cara y no irse de España, aunque creo que tampoco tendría que seguir viviendo en la Zarzuela mantenido por los españoles. Si realmente quiere defender la monarquía y su honor, que dé la cara como un ciudadano que ha evadido el fisco o por lo menos que lo aclare lo ocurrido".

Mónica Sanz, la presentadora del programa informativo le recordó a Sor Lucía que "el rey emérito ha dejado claro que estaría dispuesto a volver en el supuesto de que la justicia le llame a declarar", por lo que la "situación judicial no cambia por el hecho de que esté fuera de España".



Ataque al Gobierno de España

Sor Lucía aprovechó entonces para atacar la gestión del gobierno español. "Lo que tendremos que ver es si la justicia realmente lo llama o si esto ha sido un juego de artificio más para distraer la atención por la mala gestión del covid-19, por la situación tan crítica de pobreza que estamos viviendo". Según sus palabras, "el Gobierno va haciendo aguas por todas partes. No me puedo creer que en un pacto de Gobierno unos sepas una cosa y otros no sepan". Es por ello que toda esta situación "tendría que pasar factura al Gobierno".

Sor Lucía recalcó que pese a su opinión, ella no puede "condenar" a nadie. "El evangelio dice que tenemos que rezar por nuestros enemigos y por quienes nos persiguen. Yo creo que quien ha defraudado a los españoles se ha convertido en enemigo de los españoles. Hay que rezar por su conversión y que Dios cambie su corazón. Pero que devuelva lo robado y que devuelva lo defraudado".

"Creo sinceramente que se ha excedido, ha condenado usted al rey Juan Carlos", le echó en cara Vicente Gil, colaborador del programa. "Eso sí, yo la felicito por la labor social que está haciendo en su tierra, que creo que es la labor que debe de hacer usted". La respuesta de la monja no se hizo esperar, ya que se sintió molesta por el comentario de Vicente Gil: "Me manda que vaya a trabajar con los más pobres, pero les molesta cuando denuncio".