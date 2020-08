Dafne Fernández responde a un seguidor que criticó que mostrara su senos con su hijo

La actriz Dafne Fernández ha sufrido un incómodo episodio en Instagram con el comentario de un seguidor. En la semana de la lactancia materna hizo una reflexión acompañada de una foto de su hijo dándole el pecho.



"La preocupación diaria por el peso del bebé, las dudas sobre la calidad de mi leche, la obstrucción mamaria, los masajes eternos debajo de la ducha mientras se me caían las lágrimas del dolor, el no tener ni una hora para poder ducharme, ni para comer, ni para dormir. La culpa que sentía por querer abandonar un día tras otro y no hacerlo porque 'eso es de ser mala madre', al no darle 'lo mejor' a tu hijo... ", explicaba la intérprete sobre cómo llevó la lactancia de su hijo ahora de 2 años.



Después de la extensa reflexión de la actriz un seguidor le ha comentado la publicación: "No tienes por qué mostrar sus senos...". Dafne Fernández no se ha cortado y le ha dicho: "Muestro lo que me plazca, perdona".