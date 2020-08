Zascas y críticas de varios artistas a Taburete por su "irresponsabilidad" con las mascarillas

¡Crisis de reputación! Podrían ser las tres palabras que califiquen el actual momento de Taburete. El grupo musical que lidera Willy Bárcenas no vive sus mejores días y es que el cantante cometió una irresponsabilidad (por la que ya ha pedido perdón) en su último concierto en Marbella.



Fue durante su actuación en el Starlite, un festival de música, en la que se pudo ver que ni los asistentes cumplían las medidas de distancia de seguridad ni el propio cantante estaba por la labor. Incluso dando la mano a los que estaban en primera fila o diciendo a los espectadores que no quería ver "ni una puta mascarilla". Su frase se hizo viral en las redes y pronto llegaron las críticas.



También han llegado los zascas y las críticas dentro del gremio musical. Con doble razón: por el peligro que eso supone y porque está haciendo daño al sector. Sin distancia de seguridad, sea en este ámbito o en cualquiera, llegarán los rebrotes y la transmisión comunitaria. Y después... si todo se descontrola llegará el desborde sanitario y el confinamiento. Al menos esa es la teoría. Por eso, y sobre todo por la salud de todos, es tan importante llevar la mascarilla en todo momento.



Varios artistas han criticado la frase de Taburete en sus actuaciones. Ha sido el caso de Omar Montes, Rayden o de Lola Índigo. "Por favor, la mascarilla puesta", dijo el reguetonero. Mientras que la ex de Operación Triunfo se limitó a llamar "irresponsable" a Willy Bárcenas y recordó que la "cultura debe ser segura" ante los aplausos de sus fans. Otro de los que entró al trapo fue el rapero Rayden, contestando al comunicado de Taburete previo a la filtración del vídeo en el que se excusaban de que los asistentes no llevaran la mascarilla.





Omar montes: Por favor La mascarilla puesta señores, para que no llegue la "morision" ????. El reguetonero tiene más luces que #WillyBarcenas #Taburete pic.twitter.com/t3gYSekMyh — ??????Dinamita-dinamitera (@DDinamitera) August 9, 2020



¿El perdón sincero o la excusa barata de Taburete?

Willy Bárcenas ha dado la cara tras lo acontecido. "Durante el concierto, es verdad que sobre todo al final del concierto, cuando crece la euforia de la gente, crece nuestra euforia también después de ocho meses sin tocar, cuando estamos tocando la canción de 'Sirenas' yo me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces de ahí la frase que digo de 'ni una puta mascarilla'. Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla porque sería imprudente y en ningún caso hemos querido hacer algo así".Según el cantante, lo dijo como un "reproche" y no "alentando" a que siguiera pasando. En definitiva, existen diferentes versiones sobre lo ocurrido y ahora mucha polémica. Sea como sea, en el próximo concierto... que las mascarillas no falten.