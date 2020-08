Detienen a este famoso por llevar una 'mascarilla tanga'

John McAfee, fundador del antivirus McAfee, fue detenido por portar un tanga como mascarilla. Ocurrió el pasado lunes en un aeropuerto de Noruega cuando se disponía a viajar de vuelta a Alemania. El magnate tecnológico no daba crédito a lo que estaba sucediendo. "He sido arrestado por ponerme un tanga como mascarilla".



El fundador del prestigioso antivirus, al pasar por un control del aeropuerto, rechazó quitarse el tanga. "Rechacé quitármelo, hubo una pelea y me encarcelaron", dijo.





I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm