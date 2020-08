Trump interrumpe una conferencia de prensa por un tiroteo

El presidente de EE.UU. Donald Trump se vio obligado a dejar la sala de prensa este lunes por la tarde cuando se produjo un tiroteo cerca de la Casa Blanca. Minutos después, volvió para informar a los medios que la situación estaba "bajo control" y que una persona recibió un disparo por parte del Servicio Secreto. Las autoridades investigan el hecho.







