Mia Khalifa subasta sus gafas de cine porno

El accesorio más significativo de la ex actriz porno Mia Khalifa está siendo subastado en eBay: sus gafas. La subasta que tiene duración hasta este mismo domingo y que empezó valiendo menos de un dólar, ha llegado ya a los 100.000 dólares. Actualmente hay 189 pujas y la persona que dé una oferta más alta se quedará con este elemento tan representativo. En la descripción del objeto, la actriz asegura que se hará una última foto polaroid con ellas y que las enviará también firmadas a aquella persona que finalmente se las lleve a su hogar.

Esta acción no es para su beneficio propio, es para ayudar a su país de origen y a la zona afectada por las explosiones de Beirut, así como también para ayudar a la economía del país. La joven nació en esta capital pero cuando llegó a las edad de ocho años se mudó con su familia a Estados Unidos escapando de las consecuencias posteriores al conflicto bélico del país.

"El Gobierno libanés ha dimitido. El Parlamento es el siguiente. Por elección o por la fuerza, de cualquier manera, el Líbano ha tenido suficiente, y al mismo tiempo, NADA. Sigan compartiendo los enlaces para las recaudaciones de fondos por parte de la gente, para la gente, y no donen un solo céntimo a las organizaciones corruptas respaldadas por el Gobierno", explicó la joven en la publicación de Instagram en la que anunciaba que sus gafas estaban en subasta.

No fueron esas sus únicas palabras tachando el comportamiento de quienes lideran el país sino que también explico que hay que vetar a aquellas personas que "acumulan dinero, suministros médicos y alimentos, solo para revenderlos al pueblo libanés" y detalló, con bastante rabia: "hay que vetar a los cerdos que se sientan atrás y ven la hambruna, el colapso económico y el desplazamiento de su propia gente en la televisión desde sus casas de vacaciones en Londres, Francia y Australia".

Khalifa no para de denunciar a esas organizaciones asociadas con el actual Gobierno que en lugar de ayudar a quienes lo necesitan, se quedan con el dinero y venden todo lo que consiguen a un precio mucho más alto. La ex actriz ha utilizado las gafas que aún continúan en subasta en más de 25 películas pornográficas diferentes a las cuales ella misma denomina en eBay como "used and abused", es decir, usadas y abusadas.