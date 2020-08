Los mensajes 'calientes' de Amor Romeira con un exfutbolista

Sálvame, a lo largo de este verano, ha aprovechado el 'tirón' de la historia de Fani Carbajo como supuesta 'scort de lujo' para destapar las fiestas en las que, presuntamente, muchos futbolistas (algunos de primera división) tenían citas con 'chicas de compañía'. Para dar veracidad a esta información, Amor Romeira acudió varias veces al plató para contar su propia experiencia, y un mes más tarde, ha vuelto a revelar datos a través de su cuenta de Twitter.



"No es nada nuevo que se relacione a las chicas de la televisión con los futbolistas. Pues toma asiento y lee. Que lo que viene es algo que hasta a mí me ha dejado en shock", comenzó a relatar este conocido rostro televisivo nacido de la industria de Gran Hermano. Según sus palabras, "hace mucho tiempo (8 o 9 años) conocí un futbolista de primera división que era el hombre más guapo del momento (...). Todas queríamos estar con él y era muy conquistador".





Está tan de moda esto de los hilos en Twitter que tengo insomnio y os voy a contar una cosita mu fuerte que me acaba de pasar. pic.twitter.com/j2h899B8u4 — Amor Romeira (@AmorRomeira) August 12, 2020

El relato continúa afirmando que se siguiendo viendo, con varias "idas y venidas", aunque nunca llegaron a más que besos "y magro del bueno". Se bloquearon y desbloquearon en varias ocasiones, pero este lunes, "que me encontraba de vacaciones en Cádiz, el futbolista empezó a interactuar con mi cuenta otra vez (ojo, no me sigue)".Es la primera vez que hacía esto, según Amor Romeira, desde el pasado 12 de abril. Entonces comenzaron a enviarse fotografías de contenido erótico: "". La joven se quejó de que siempre desaparecía para volver a aparecer. La sorpresa se produjo cuando la propia hermana de Amor le confiesa que ella ya había tenido el mismo tipo de relación con este futbolista de primera divisón.Ambas se extrañan, según lo que cuenta la protagonista de la historia en el hilo de Twitter, de que nunca hayan mantenido relaciones sexuales, por lo que Amor continúa con el sexting hasta que el deportista le confiesa querer "follar". Mayor es la sorpresa cuando el supuesto futbolista confiesa que le encantaría que le "comieran" el trasero y que la propia Amor le "metiera un dedo", e incluso algo más gordo. Por esta razón, la narradora de esta anécdota no duda de que su amante sea bisexual, pero que nunca lo diga por miedo a que la industria futbolística le echase de su trabajo