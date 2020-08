Un presentador de TV3 la lía por un comentario sobre el catalán

Jair Domínguez, presentador del programa de TV3 'Està Passant' y una de las caras más características, estalló la polémica en redes sociales por un comentario que levantó ampollas entre los usuarios que interactuaron con él.

El sujeto en cuestión dijo en su perfil que las personas que viven en Cataluña y no hablan catalán son tontos. Concretamente, el mensaje fue el siguiente. "El único debate, entiendo, es que si vives en Cataluña y no hablas catalán bien eres tonto o bien mala persona". El tuit tuvo miles de impresiones y la mayoría fueron de personas que no casaron con su punto de vista.

Su comentario, sin embargo, no fue fruto de la espontaneidad, sino que replicó un tweet de una mujer en la que denunció la educación en Cataluña de esta manera. "Me fui de Cataluña hace casi 9 años con mi niño de 3. El ambiente era irrespirable para mí. Me sentí muy sola en mi lucha porque mi hijo pudiera tener educación en español (...) Decidí criar a mi hijo en libertad en Madrid".