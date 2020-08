Kiko Hernández carga contra Marta López y Makoke: "No tenéis vergüenza"

Nuevo escándalo en Sálvame. El presentador Kiko Hernández no ha dudado en saltar contra el comportamiento de Makoke y Marta López (que hace poco desveló su posible relación con Guti), esta última íntima amiga suya. Ambas subieron un vídeo en una fiesta en Marbella en el que disfrutaban juntas, "carita con carita", sin ningún tipo de medida anti coronavirus. Ni rastro de mascarillas, ni rastro de distancia social entre todos los presentes en ese VIP. Seguramente una de las últimas fiestas, ya que el Gobierno de España ya ha decretado el cierre de los locales de ocio nocturno que han sido el foco de varios rebrotes en todo el país.





Cabe recordar queY ahora pretender dar ejemplo a la audiencia y la mejor forma de hacerlo es denunciando los comportamientos irresponsables.

"Aunque es mi amiga... Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales€ irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales, me parece no estar en este mundo", dijo el colaborador de Telecinco. "Es no preocuparse por el resto de la gente que está en su casa y ¡tiene miedo!, ¡mascarillas!. No queremos ser ejemplo de nada ni queremos decirle a nadie cómo hacer las cosas pero aquí hay que decir las cosas como son", añadió Kiko Hernández, que afeó el comportamiento de Marta López y de Makoke como personajes públicos que son (deben dar ejemplo).



Los colaboradores del programa, a las espaldas de Kiko Hernández, apoyaron la reivindicación de su colega. Rafa Mora tachó de "irresponsables" a ambas y recordó que en España han perdido la vida más de 40.000 personas a causa de la pandemia. Mientras, Gema López pedía "sentido común porque en esto nos la jugamos todos" y recordó que "ya tendremos tiempo para salir de fiesta, de reírnos, pero no volvamos al mes de marzo".

La defensa de Marta López

Pese a que la colaboradora se hizo los test PCR antes de volver, manifestó que fue responsable en todo momento y pidió disculpas. Eso sí, lamentó que ninguno de los compañeros le avisó del ataque y cargó contra Rafa Mora porque fue especialmente duro contra ella.

Que hay padres que no besan ni abrazan a sus hijos por el temor de contagiarlos y esta Marta Lopez dice que esta con personas que duerme con ellas y como tiene el super poder de saber si lo tiene o no ,no pasa nada #SomosLaAudiencia14A pic.twitter.com/KMbdmmlmYt — ????@lebiram?????? (@lebiram34980787) August 14, 2020 La defensa de Marta López a su vuelta a Telecinco no ha gustado a la audiencia.Eso sí, lamentó que ninguno de los compañeros le avisó del ataque y cargó contra Rafa Mora porque fue especialmente duro contra ella.

Makoke responde a Kiko Hernández

La ex de Kiko Matamoros también saltó en su defensa., explicaba añadiendo que se ponía la mascarilla "para salir, entrar e ir por la discoteca", dijo.