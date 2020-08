Pablo Casado, metido en un lío: tuvo contacto con un positivo y no guarda la cuarentena

Pablo Casado, metido en un lío: tuvo contacto con un positivo y no guarda la cuarentena SD

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, puede estar metido en un buen lío. El dirigente político habría estado en contacto con dos casos positivos de coronavirus y no estaría cumpliendo la cuarentena obligatoria.



Tal y como apuntó el Diario de Almería, el presidente de los populares visitó la geoda Pulpí, una localidad almeriense en la que su teniente alcalde, Juan Bautista, así como el alcalde, Juan Pedro García, han confirmado el contagio. No es el único, ya que al parecer también estaría infectado un segundo concejal de la localidad. Allí, Casado visitó la geoda más grande de Europa con varios compañeros del partido.





Pablo Casado, desde la playa de Balanegra (Almería): "Esta segunda oleada del coronavirus ha pillado a Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote" pic.twitter.com/3zhBkXwBnE — El HuffPost (@ElHuffPost) August 14, 2020

El fragmento borrado

Segúnfueran hasta donde está de vacaciones a hacerles la prueba PCR tanto a él como a su familia.De momento, el presidente del Partido Popular no cumple cuarentena, pero a que las normas están claras. Y esto es tanto como para positivos como para negativos, ya que el periodo de incubación del virus puede llegar a ser de hasta 14 días. En todo caso, de ser ciertos los rumores tendría que encerrarse hasta que a los 10 días pudieran repetirle las pruebas."El líder de los populares quedó gratamente sorprendido en su recorrido por esta cavidad rocosa de la Mina Rica, que se encuentra tapizada con cristales y otras materias minerales junto a la barriada de Pilar de Jaravía en la Sierra del Aguilón, si bien al día siguiente conoció que integrantes de la comitiva habían confirmado su contagio por coronavirus. Ese mismo día por la noche lo anunció el teniente de alcalde, Juan Bautista López, y hace unas horas hacía lo mismo el alcalde de la localidad, Juan Pedro García, quien ha recordado que se se ha cerrado el Ayuntamiento y desinfectado las dependencias municipales".