Miriam Saavedra tiene un romance con un ex de LaLiga

Miriam Saavedra, la ex de Carlos Lozano, ha sido una de las protagonistas este verano. Hace unas semanas se hablaba de un posible romance de la colaboradora de Telecinco con Froilán. Pues bien, ahora se le vincula con un ex futbolista de LaLiga. Hace unas semanas se hablaba de un posible romance de la colaboradora de Telecinco con Froilán. Se trata de Emre Çolak, jugador del Deportivo de la Coruña. Según Socialité, la ganadora de Supervivientes habría comenzado una relación con el jugador turco. Juntos han disfruado de unas lujosas vacaciones en Ibiza, donde han estado varios días en un barco navegando en altamar, tal y como han destapado en el programa.



Los rumores de que podía estar con un jugador no sentaron bien a Carlos Lozano , quien manifestó hace unos días que se alegraba de que "se haya ido (de España) sin los papeles, que es lo que venía buscando. Que tenga cuidado y deje de hablar de mí, para mí está muerta", indicó. Por su parte, la joven replicó a Carlos. "Debería superar ya nuestra ruptura, debería pedir ayuda médica, no acepta que ya no va a estar conmigo nunca más".