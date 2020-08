Kiko Rivera dice 'no' a un trabajo por un buen motivo

Kiko Rivera, de profesión Dj, entre otras apariciones televisiva, ha sorprendido después de decir 'No' a un trabajo pese a estar cobrando del Estado debido a la crisis que sufre el sector de los espectáculos por la pandemida de la Covid-19.



El hijo de Isabel Pantoja reconocía en televisión que "se arrepentía de haber sido un gastador" y también que "cobraba 700 euros al mes". Sin embargo eso no le ha impedido rechazar una actuación para estar con su familia y evitar un posible contagio por coronavirus.



Estas eran las palabras de Kiko Rivera: "Por precaución, no me compensa, todo el dinero que me puedan dar no me compensa a que yo se lo pueda transmitir a mi familia. Mis hijas son pequeñas, mi abuela mayor... No me puedo meter en jaleos de esos, ya vendrán tiempos mejores, que cada uno esté con su conciencia como quiera. Hay que adaptarse".