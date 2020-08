Ayuso se mete en otro charco: así mezcla Messi y fútbol con política

La salida de Leo Messi del FC Barcelona no le pasa desapercibida a nadie, tampoco a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido valorar la marcha del argentina y se ha vuelto a convertir en viral por mezclar este asunto futbolístico con la política.

"Si, he oído que se va. Yo no soy muy seguidora del Barça", ha dicho "pero cuando les va bien al PSOE le va bien y al revés", ha manifestado. "En cambio, el Real Madrid se pone a ganr Ligas y el Partido Popular (su grupo político) empieza a subir. Supongo que no tendrá nada que ver, claro", añadió posteriormente. Ayuso mete a todos los seguidores del Barça y a todos los del Real Madrid en el mismo saco. ¿Se ha metido en otro lío?