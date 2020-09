Ona Carbonell, imagen de Nike para la maternidad

La nadadora de sincronizada Ona Carbonell, con una plata y bronce olímpicos, es imagen del lanzamiento de la colección Nike (M) de la marca deportiva estadounidense dedicada a la maternidad y que apoya a las mujeres durante todas las etapas del embarazo y posparto, informa la multinacional.



Nike (M), que estará disponible desde el 17 de septiembre, se ha creado tras estudiar los resultados de los datos sobre el embarazo y los análisis de más de 150.000 escaneos de comparación de mujeres no embarazadas y embarazadas.







