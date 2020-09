Marta López empieza un sorprendente proyecto tras su despido

Más allá de lo que está siendo el año 2020 para Marta López lo está siendo por dos. Después de sufrir el 'caso Merlos', uno de los temas más populares durante el confinamiento en España, la ex concursante de Gran Hermano también fue despedida de su trabajo en Mediaset después de publicarse unas imágenes en las que se le veía sin tomar ningún tipo de medida de precaución contra la expansión de la Covid-19.



Hola, aquí estoy otra vez después de algo más de dos semanas. Estoy preparada ya para volver", explicaba a sus seguidores en Instagram para después hacer el gran anuncio sobre su nuevo trabajo. Marta López ha puesto en marcha una aplicación móvil para encontrar pareja. "Durante todo este tiempo he estado entretenida en un proyecto que tenía nuevo y que en septiembre u octubre sacaremos. Es una aplicación para encontrar pareja, para hacer muchos planes; súper divertida. No va a poder entrar todo el mundo, poquito a poco os lo diré", explicó.