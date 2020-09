Nueva batalla de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

La relación entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban pende de un hilo, o eso se intuye tras las últimas broncas que han protagonizado ambos rostros televisivos en Sálvame; en primer lugar, en una crítica que la Princesa del Pueblo realizó a la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus por parte del Gobierno, y ahora, por una discusión a causa de la diferencia de opinión en cuanto a la tauromaquia.

Jorge Javier Vázquez, aprovechando que Rafa Mora iba vestido de torero por su actuación en la sección 'La verbena de Sálvame', quiso hacer un alegato en contra del toreo: "tauromaquia, tortura medieval, vergüenza nacional". Estas palabras iban escritas en una mascarilla blanca, algo que no sentó nada bien a Belén: "de verdad, de verdad... No contesto porque no quiero pelearme contigo".

El presentador, al comprobar lo mal que había sentado a la Princesa del Pueblo ese acto, se defendió: "a ver si ahora nos van a tener que gustar a todos los toros". Belén, visiblemente enfadada (fue pareja de Jesulín de Ubrique, conocido torero), le respondió: "perdona, tú dices que es maltrato animal, y yo no soy taurina porque no voy a los toros, pero creo que este mundo no habría que quitarlo".

Jorge Javier no cambió de idea, y zanjó el tema: "la gente puede discrepar, ¿sabes? Creo que ha llegado el momento de preguntarle a las personas si quiere que en España haya toros o no".