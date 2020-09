El 'costoso' descuido de Georgina en la alfombra roja del Festival de Venecia

No pueden ser todos los días buenos y en algunos de ellos no te salen las cosas como tocan. Eso mismo debió pensar Georgina Rodríguez que sufrió durante su desfile por la alfombra roja del Festival de Venecia y que le ha valido ser tendencia en las redes sociales.



La pareja de Cristiano Ronaldo siempre es una de las más aclamadas por los fotógrafos y el público pese a no estar ligada con el mundo cinematográfico. Sin embargo este año ha dado que hablar más que nunca.





Cristiano Ronaldo's partner has enlightened Venice Film Festival.

And yes she has paid that jacket pic.twitter.com/U2gBablLiX — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 4, 2020