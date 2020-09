Ana Morgade la lía en RRSS respecto al aborto

Ana Morgade, humorista y excolaboradora de Zapeando entre otras cosas, fue tendencia en RRSS por dos comentarios que puso en Twitter e Instagram. Ambos, relacionados entre sí.

En el primero subió un selfi frente al espejo en el que decía "En esta foto salen dos personas. Me siento feliz y afortunada, y tenía unas ganas locas de compartirlo, titis". Más de 115.000 personas le dieron like a su publicación. Posteriormente, Morgade colgó otro mensaje, ya sin foto, que encendió por completo la polémica: "Ah bueno, y aborto libre y gratutito para todas, y para siempre. Que yo haya decidido y querido ser mamá no tiene anda que ver. Libertad para nuestras vidas y nuestros cuerpos sin lugar a dudas".

¿Cuál es la polémica? Pues independientemente de apoyar el aborto, es el hecho de referirse a su bebé como "persona", para después defender que otras mujeres decidieran acabar con la vida de "personas". Generalmente, el argumento más empleado por los proabortistas es afirmar que no hay ser humano (ni persona) en el vientre materno y que simplemente es parte del cuerpo de la mujer hasta que se produce el alumbramiento. Las RRSS se incendiaron entre unos y otros.