Las claves de Tamara Falcó para bajar de peso

La hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, ha sido la primera invitada en la nueva temporada de 'El Hormiguero', dónde la ganadora de 'MasterChef Celebrity' se estrenará como colaboradora del programa. "Ven a ser libre y hacer lo que quieras", le indicó Pablo Motos sobre su nuevo empleo.

La futura marquesa de Griñón fue la madrina del arranque de la nueva temporada del programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos y no dudó en hablar de su relación con su madre Isabel Preysler, de los problemas de peso que tuvo en el pasado, de la imagen pija que desprende y de su futuro título nobiliario, entre otras cosas.

Tamara relató algunos los episodios más íntimos de su vida, entre ellos el aumento de peso con el que se le vio en la primavera de 2016. Tras protagonizar una de las portadas más vendidas de este verano en la que aparecía en biquini, la nueva colaboradora de 'El Hormiguero' confesó cómo ha llegado a estar feliz con su propio cuerpo. "Engordé 15 o 20 kilos y, según mis padres, cuando sonreía no se me veían los ojos. Era un momento de mucho estrés para mí. Todos mis problemas se me venían encima y solo comía filetes y tortilla de patatas. Hay que encontrar lo que te funciona, tenía mucho estrés y conseguí sobrellevarlo, después mis dietitas, deporte y visitas a una clínica que me recomendó Mario". Un estado al que, al parecer, no solo llegó por tener problemas de tiroides, sino también por tener "mucho estrés emocional".

Sin embargo, gracias a sus salidas, cada vez más frecuentes, consiguió empezar a superarlo y ahora, Tamara Falcó parece haber aprendido a mantener su peso ideal.

En su primera aparición, la diseñadora, de 38 años, hizo gala de su simpatía y naturalidad y fue revelando pequeñas intimidades de las que gustan al público. "Dicen que eres pija, ¿no?", le interpeló Pablo Motos, a lo que ella sin ningún problema contestó: "Soy pija, pero pelo conejos", en referencia a su actuación en 'MasterChef Celebrity.



Tamara no oculta el papel fundamental que tiene su madre, Isabel Preysler, en su vida. "Mi madre es mi referente. La veo inalcanzable', confesó. Relató que se pasan el día discutiendo, sobre todo por la comida, ya que la nueva marquesa de Griñón lleva tiempo siguiendo una dieta sana. "Hay veces que me dice: ¿eso vas a comer?. ¡Qué horror!". Entre carcajadas contó cómo ambas se ríen cuando les dicen que se parecen. "Siempre decimos, ¿en qué?". Y reveló la afición, hasta ahora oculta, de su madre de coleccionar artículos de papelería.



Sobre su vida familiar durante el confinamiento explicó que en su casa el que cumplía una rutina diaria era la pareja de su madre, Mario Vargas Llosa, que andaba todos los días una hora. Y desveló que el escritor solo usa el teléfono móvil para llamar a Isabel Preysler y que antes de estar juntos el premio Nobel ni siquiera tenía uno.

Recordó a su padre, que falleció en marzo a causa del coronavirus: "Mi padre dejó en el testamento que fuese yo la nueva marquesa de Griñón pero todavía me queda un largo proceso. Cuando lo firme el Rey preguntaré cuáles son mis derechos". Sobre qué significa para ella este título, Tamara recordó las palabras de su padre: "Mi padre lo describía como una encina milenaria que te llega y tienes que llevar el nombre bien. Es un proceso muy largo y no sé nada, nunca he sido marquesa".