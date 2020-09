Expulsión, tensión y piques protagonizan el estreno de 'Masterchef Celebrity 5'

'MasterChef Celebrity' arrancó su quinta temporada a lo grande. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz, los tres miembros del jurado del concurso culinario, han regresado a las cocinas para controlar el plantel de aspirantes que tienen preparado para esta nueva entrega. Ni más ni menos que 16 concursantes de lo más variopintos que se van a enfrentar a la dureza de esta competición.



Celia Villalobos, Jesús Castro, Ainhoa Arteta, Perico Delgado, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Juan José Ballesta, La Terremoto de Alcorcón, Melani Olivares, Josie, Raquel Sánchez Silva, Nicolás Coronado, Lucía Dominguín, Laura Sánchez y David Fernández han sido los grandes protagonistas de la primera gala de 'Masterchef Celebrity 5', que vivió su primer expulsado, momentos de tensión y un pique entre juez y concursante.



No fue otro que Jesús Castro quién tuvo el primer encontronazo de la edición con Jordi Cruz. El actor empezó mal la cata al presentar tan solo un plato con bonito, cuando debía entregar dos elaboraciones. Durante su cocinado, Jordi ya había comentado que le había visto tirar alimento a la basura y éste lo negó. "Aquí lo vemos todo", le señaló el juez, pero Castro siguió negándolo. Ante esta actitud, el chef catalán no se cortó: "¿Tú qué estás buscando aquí, discutir conmigo?", a lo que Jesús respondió: "Yo no lo busco y tú conmigo?".





"No soy tan gilipollas"

Despedida entre lágrimas

David Fernández se convierte en el primer expulsado de la quinta edición de #MCCelebrity. ¡Gracias por todo aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/lz9ZdZu4Uq — MasterChef (@MasterChef_es) September 16, 2020

Pero este no fue el único momento tenso de la gala.en las cocinas de la prueba de exteriores mientras realizaban una de las elaboraciones encomendadas al equipo rojo.La exdiputada puso el grito en el cielo al ver que la cantante estaba vertiendo la salsa de uno de los platos en un recipiente que creía que no está bien limpio. "Si se ha usado azúcar, no se puede utilizar para esto", comentó Villalobos, a lo que la artista contestó: "Si lo hubiera metido con pescado, me callo,".Tras este tenso momento, Arteta tomó un respiro y se sinceró ante las cámaras: "No me tomo a mal las ordenes cuando vienen dadas con respeto y siempre que las consulten con el capitán.. Eso no lo llevo tan bien".Además de los rifirrafes vividos durante las pruebas, la primera gala de 'Mastercehf Celebrity 5' arrancó con una emotiva despedida.al no convencer al jurado con 'Cara de asombro', un picadillo de verduras con una especie crema de aceituna arbequina, delicatesen que debía incluir en el plato.El humorista que dió vida a Rodolfo Chikilicuatre confesó quey acató la decisión con deportividad expresando su admiración hacia sus compañeros.