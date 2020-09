Confesión: Susana Molina habla de sus gustos sexuales y de sus secretos íntimos

Susana Molina se ha abierto de par en par para sus seguidores en Instagram. La influencer ha hablado de los detalles más íntimos de su vida e incluso de sus gustos en el sexo. Sin pelos en la lengua la murciana ha ido explicando todo poco a poco.



Por ejemplo la ex concursante de La Isla de las Tentaciones en su primera edición aseguró que ha engordado 5 kilos desde que dejó el programa, que padece fobia a los pájaros o que tiene un peluche de oveja con el que está obsesionado.



Por otro lado también habló de por qué se hizo un piercing en el pezón: "Ya no lo llevo, pero hice una broma con mi hermano, '¿A qué no te atreves?', había un sitio, entré y me hice el piercing. Me dio tanta vergüenza al hacérmelo que me dejé allí la chaqueta que llevaba y nunca más volví a por ella"



Respecto a sus gustos reconoció que le gustan los chicos 'skaters' y que ha visto sexo en directo. "Desde pequeña, ¿eh? Ya puede ser súper feo, que como tenga rollo skater o vaya con la tabla [de monopatín], me encantan... Pelo largo, gorra, ropa que si está rota incluso mejor. De hecho, hasta que no tuve un novio skater no paré" , aseguraba sobre su gusto por este tipo de chicos.



Más sorprendentes fueron sus revelaciones sobre su viaje a Ámsterdam: No que vas por la calle y te encuentras una pareja, sino que estaba de viaje en Ámsterdam e íbamos por el Barrio Rojo, haciendo el típico tour y le pregunté al guía si había algún sitio en el que se viese sexo en directo. Fuimos a un sitio donde había como un círculo donde iban entrando parejas, y alrededor estaban las cabinas y tú veías también a la gente que estaba mirando. Fue una de las mejores experiencias del viaje"



Susana por último añadió sobre ese tema: "entré un coffee shop y probé marihuana", mientras contaba como se le cayó toda la marihuana haciendo el cigarro.





