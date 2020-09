Bombazo en la Isla de las Tentaciones 2

La Isla de las Tentaciones 2 ya está cocinándose por Mediaset, el regreso de su formato de mayor éxito de los últimos años. Cinco parejas han sido ya confirmadas de forma oficial, y aunque todo apuntaba a que serían ellas las definitivas, la promoción emitida en Telecinco y Cuatro nos muestra a una sexta: Alessandro Livi y Patricia Guimeras, siendo el primero una de las caras más conocidas de GH 12+1.

Han sido cuatro los minutos que Mediaset ha lanzado de avance: en ellos, encontramos lo que caracterizó a la primera edición, es decir, besos, lágrimas, sexo y lo que parecen ser infidelidades no consentidas. Pero los seguidores de La Isla de las Tentaciones se han dado cuenta de la presencial de una sexta pareja que no había sido nombrada hasta ahora, y esta no es otra que la de Aless y Patricia. Quizás entran más avanzada la edición, o simplemente es un secreto que los responsables del programa se querían guardar (aunque no lo hayan logrado finalmente).

Entre los rumores que más peso han adquirido en las últimas horas, se encuentra el abandono temprano de una de las cinco parejas iniciales, algo que habría provocado que Mediaset tuviera que recurrir a estos dos rostros televisivos; la otra posibilidad es la que hemos comentado: para animar el reality, que entrase hacia la mitad de la edición una nueva relación para desestabilizar la casa.