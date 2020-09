¿Qué fue de los concursantes de la primera edición de 'La Isla de las Tentaciones'?

A falta de poco tiempo para arrancar la segunda temporada de 'La Isla de las Tentaciones', muchos se preguntan qué fue de las parejas que irrumpieron en la gran pantalla y dónde les ha llevado el destino varios meses después de saltar a la fama.



Fani y Christofer

Álex Bueno y Fiama

Susana Molina y Gonzalo Montoya

Andrea Gasca e Ismael Nicolás

José y Adelina

La pareja que más controversia levantó después de la primera edición. Christofer se hizo famoso por un grito, que supuso una manifestación de rabia y frustración, que marcó tendencia a nivel nacional. Fani quiso marcharse con Rubén, pero rechazó a la mujer con la que mantuvo una relación de amor pese a que esta estaba, supuestamente, enamorada de Christofer. Pese a todo, a día de hoy su relación está más refortalecida que nunca. De hecho, tenían pactado, incluso, una fecha de boda, pero los rebrotes provocados por la pandemia pospusieron el enlace . No en vano, han tenido camino en la gran pantalla. Fani ha acudido en más de una ocasión a 'Sábado Deluxe' para conceder entrevistas tras ser concursante de 'Supervivientes 2020' y, posteriormente, participó en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'.Ambos aterrizaron en la 'Isla de las Tentaciones' convencidos de su noviazgo y de que su relación era infranqueable, pero el transcurso del reality lo degradó hasta el punto de que, a día de hoy, ni se pueden ver. Tanto Álex como Fiama tienen nueva parejas, aunque la concursante no se fue con Joy. Pretendiente que, una vez finalizó el programa, le robó un beso al que ella fue incapaz de rechazar. También,, aunque recibe beneficio económico gracias a lo que genera en redes sociales.Susana puso punto y final a su relación tras varios años de noviazgo, ya que conoció a Gonzalo en 'Gran Hermano 14' y a partir de ahí empezaron, pero la actitud de él le dio a entender que no era oro todo lo que relucía. Su irrupción en televisión hizo que su trabajo fuera de influencer , donde ya cuenta con asi un millón de seguidores, mientras Gonzalo continúa con su vida anterior. Empresario de profesión, invierte en su estudio de tatuajes en Sevilla y en su bar de copas en Marbella. Además, colabora con el Grupo Lalala, uno de los locales de más renombre de la capital.Andrea levantó polémica casi a la par que Fani. Desde prácticamente el inicio, empezó a tontear con uno de los solteros y al poco tiempo entablar relaciones de amor con él. Su actitud fue acompasada a cómo su exnovio, Ismael, se acercaba a las solteras de la isla. Sin embargo, aunque salió del reality con Óscar, su pretendiente, finalmente se quedó sin nadie. A día de hoy, trabaja en redes sociales y obtiene beneficio mediante la publicación de fotografías íntimas en la web Only Fans, pero. Ismael, mientras, no ha visto alterada su vida más allá de que tiene una nueva pareja. Tampoco es la que se enrrolló en el reality. Continúa su carrera de culturista y youtuber.Su relación enganchó a toda España por el respeto y fidelidad que se tenían mutuamente. José, en la última hoguera, le pidió matrimonio y hace un par de meses comunicaron que se mudaban de casa, pero el guion dio un giro radical. La pareja rompió su noviazgo por motivos que no trascendieron y ambos pidieron respeto ante la situación. Sobre todo José, quien más amor le demostró durante el programa, aunque el cariño entre los dos era idéntico. Ahora, él mantiene sus trabajos de guardia civil, escritor y profesor, mientras que ella también se ha mudado al mundo de las redes sociales.