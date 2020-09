La presentadora que salía con Cristiano Ronaldo antes que Georgina

Cristiano Ronaldo ahora vive una romántica y perfecta relación con Georgina Rodríguez o al menos así lo demuestran constantemente en Instagram. Sin embargo hubo una presentadora de Telecinco que pudo ser la pareja del astro portugués, pero 'no le tomó en serio'.



El programa 'Vive la Vida' ha contactado con el periodista portugués Adriano Silva. Este ha revelado en directo que Cristiano Ronaldo mantuvo una pequeña relación con una ex concursante de GH VIP y presentadora de Telecinco: "Cuando Cristiano conoce a Georgina, también estaba conociendo a una presentadora de Telecinco".



Aunque ha intentado mantener el misterio finalmente ha revelado que se trataba de Alyson Eckmann. El periodista ha explicado qué ocurrió para que la relación no acabara en buen puerto: "Lo que pasa es que Alyson no le tomaba muy en serio".