Dicho en First Dates: "Necesito un hombre que me coja fuerte y me empotre"

First Dates es uno de esos programas en los que todo tipo de personas tienen un hueco. Lo único, que al tratarse de buscar pareja, pues rara vez funcionará de verdad. Hay participantes de First dates que llegan muy seguros de sí mismos, y ese es el caso de Eva, que tenía las cosas más que claras: "Yo tengo mis hechuras y con este cuerpo no me puedes poner una cosita menudita porque me lo cargo", aseguró en su carta de presentación la malagueña.

"Para estar con cuidado en los sitios tampoco vamos a estar. Tiene que ser un hombre que me coja fuerte y me empotre, que me agarre de la cintura", explicó Eva. Sin embargo, la camarera no iba al programa buscando una relación seria, más bien "una relación de amistad con mucho roce y poca obligación. Ya tengo yo una vida muy complicada".

El programa la reunió Francisco, que demostró que era bastante diferente a Eva ya en su presentación: "Me gusta el yoga, la espiritualidad porque me aporta mucho bienestar, porque va mucho con mi manera de ser y de sentir. Todo lo que sea serenidad interior, me atrae".

La de Málaga tuvo claro en cuanto le vio que no era su tipo: "Físicamente el muchacho no es feo, pero lo veo muy menudillo para mí, me gustan más grandotes. Es poquilla cosa para mi gusto". A Eva tampoco le gustó que su carácter fuera "de oso amoroso", así que ambos decidieron no tener una segunda cita juntos: "Somos totalmente incompatibles y nos han faltado muchas cosas en común, somos casi casi polos opuestos".

