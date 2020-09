Kiko Rivera deja su puesto de 'comentarista deportivo' al día de debutar

Inédito. Kiko Rivera ha dejado su puesto como comentarista deportivo en Canal Sur Radio un día después de debutar. El hijo de Isabel Pantoja se sentó ayer, en la final de la Supercopa de España entre el Bayern de Múnich y el Sevilla FC, por primera vez delante de los micros.



Eso sí, su fichaje para el programa deportivo La Gran Jugada, fue muy cuestionado por muchos periodistas y seguidores de las redes sociales al no ser precisamente especialista deportivo ni periodista titulado. Incluso la clase política andaluza entró al trapo cuestionando la decisión de Canal Sur, una radiotelevisión pública.



He tomado una decisión.

Mi vida es mucho más bonita que todo esto.

No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas...@CanalSurRadio renunció a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. A Juí ?? — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 25, 2020

Pues bien,No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas", dijo en referencia al político que cuestionó su nuevo 'trabajo'."¿Todavía no os habéis enterado que era solo algo ocasional?, explicó. "Ese no es mi trabajo señores. ¡Qué pesaditos sois!, dijo. "¿Sabéis que me da pena?, sentenció. Ante la cantidad por la que se especuló que Kiko Rivera iba a colaborar toda la temporada con la radio pública, la propia cadena emitió un comunicado explicando que su trabajo era cuestión de colaboraciones de 85 euros.