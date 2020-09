Bertín estalla contra un famoso youtuber: "Pedazo de... voy a por ti"

Bertín Osborne ha sido protagonista en las redes sociales por publicar un vídeo en el que estalla contra una famoso youtuber. El presentador y cantante, muy enfadado por la publicación de unas informaciones de su familia que asegura son falsas, ha clamado contra El Nadista. El youtuber publicó recientemente un vídeo diciendo que su hijo, Kiko, estaba ingresado en el hospital y que Bertín se pasada el día llorando o que además habría terminado su relación sentimental con Fabiola.





El Nadista pide perdón

"Al final pedía a la gente que, para ayudarme, dieran a like, que es de lo que ganan dinero estos estafadores sinvergüenzas". De hecho, el vídeo acumula casi 2.000 'me gusta', añadía indignado Bertín.El presentador de Mi Casa es la tuya se dirigió directamente al youtuber.se encerró en casa con toda mi familia, porque yo no estoy allí. Te diriges hablando de Fabiola como mi ex., reprochó. "Pides a la gente que den a like para apoyar a Bertín. Pero pedazo de cabrón, estás estafando a todo el mundo y te digo una cosa: Prepárate, porque a por ti sí que voy a ir.