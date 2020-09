La confesión de Marta sobre Lester en La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones 2 está causando el revuelo esperado en RRSS. Al reencuentro de Fani y Rubén, tenemos que sumar el juego que está dando Marta Peñate por su relación con Lester, que parece estar en las últimas. Esto es algo que volvió a quedar patente anoche en la gala que emitió Mediaset, y en la que la propia Marta aseguró no saber si estaba enamorada de su chico.

"¿Estas enamorada?", preguntó Kevin, uno de los solteros, a la joven concursante salida de la factoría 'GH'. Ella, muy dudosa, respondió: "no lo sé". Kevin consideró estas palabras como una negación: "si él lo deja contigo, a ver si tiene cojones de encontrar a otra igual. Cuando pasen los 6 meses y eso se va a arrepentir. Eres una tía divertida, extravagante... Me da un coraje que no te lo crees ni tú. Tú vales mucho".

¿Terminará la relación entre ambos o solo es un bache que tendrán que aprender a superar juntos? En un avance emitido en el Debate, se pudo ver cómo las primeras imágenes que Marta verá de Lester no le gustarán nada: "no tienes ni idea Sandra de todo lo que me ha hecho. Hace tiempo que no me hace feliz. Hace mucho tiempo", dirá una dolida Marta a Sandra Barneda. Menuda hogera se viene.