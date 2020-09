Oficial: primera ruptura en La Isla de las Tentaciones

En la primera hoguera de las chicas, Melodie se llevó una sorpresa de gran magnitud. Mientras la concursante veía los vídeos de su pareja, Christian, se dio con un canto en los dientes cuando escuchó a su novio una confesión que no se tomó nada bien. A una de las pretendientas, le comentó que él ha ido "a separarme, no a reforzar nada". Y ella, reaccionó de manera tajante: "Doy por terminada mi relación, yo ya no tengo novio aquí. He perdonado cosas que no debería perdonar y me lo paga así".

Pese a que la segunda edición está empezando a arrancar, ya se conocen ciertos rumores sobre cuál es la actual pareja del concursante. Christian ha caído en la tentación de Andrea, una de las que participó en el estreno del reality que acudió a la isla con la intención de volver a enamorarse.