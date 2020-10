Envía 'nudes' a cambio de votos anti Trump

Las elecciones de EEUU están a la vuelta de la esquina. Concretamente, el 3 de noviembre. Se enfrentarán el actual presidente, Trump, y la alternativa demócrata, Joe Biden, vicepresidente de adorno durante el mandato de Obama. Hay mucho en juego y es que por un lado están los datos económicos de Donald Trump y su política de American First que ha permitido que el paro se redujera drásticamente hasta la pandemia, así como los altos índices de mujeres y afroamericanos con trabajo nunca alcanzados antes. Por otro lado, su incapacidad de frenar al coronavirus (sí, igualmente están mucho mejor que España) y acabar con el terrorismo callejero que se esconde tras el 'BlackLivesMatter' o la siempre criticada brutalidad policial. A su vez, sus muchos logros internacionales en materias diplomáticas han quedado resguardados a un segundo plano tras una nula capacidad de calar en los medios de comunicación, masivamente pro Partido Demócrata. Y aquí es donde entran los influencers o actores tanto afines al partido de Biden como a la izquierda.

Para lograr el cambio de presidente, cuanta más gente vote, mejor. Y como demostró Taylor Swift en las elecciones de 2018 al Senado, cuando pidió a sus fans que se registrasen para votar y hubo un pico de 65.000 nuevos votantes registrados, nadie mejor para lograrlo que los famosos.

Por eso, celebrities como Kylie Jenner, Frank Ocean o Billie Eilish, demócratas declarados y contrarios a las políticas de Trump, han seguido los pasos de Swift y han pedido a sus seguidores que vayan a las urnas y apuesten por Biden, aunque no sea "el candidato ideal" (dirigiéndose a los que querían a Sanders, el candidato más a la izquierda dentro de los Demócratas).

Algunos, por eso, lo han llevado más al extremo. Es el caso de la polémica YouTuber Tana Mongeau, que después de abrirse un OnlyFans (como su amiga, la exestrella Disney Bella Thorne, con quien tiene un videoclip NSFW), ha prometido un nude a todos aquellos que le puedan demostrar que van a votar a Biden (o que, si votan por correo, ya han emitido el voto). En un post de Instagram que ya ha borrado, lo explicaba: "si tienes pruebas de que has votado a Biden ve a mi OnlyFans y te daré un nude gratis", acompañado con el hashtag #BootyForBiden.

Según explicó luego en su TikTok (en un vídeo que también ha borrado), recibió más de 10.000 mensajes de votantes de Biden, a los que envió fotos de su culo. Horas después, cerró el chiringuito de nudes con la excusa de que que "no necesitas mi culo para saber qué es bueno para América, ¡así que vota!", aunque según especulan el portal Dazed y la página de cotilleos TMZ, ha sido por miedo a las consecuencias legales, más que nada que ofrecer cualquier cosa a cambio de un voto es compra de votos, delito electoral. Y sí, si es denunciada por ello y el juez aplica la ley, la instagramer porno será condenada.

"Cualquiera que haga una oferta para votar o retirar el voto puede enfrentarse a dos años de cárcel", explica la Universidad de Cornell a Dazed. Esta ley es, además, muy estricta: en 16 estados es ilegal fotografiarse con tu voto, y podrías acabar pagando una multa o yendo a la cárcel unos meses porque se considera influir en la neutralidad del proceso electoral. Así que la youtuber podría verse metida en un lío que grandes magnitudes si la denuncian y se demuestra que compró votos. Según TMZ, de hecho, ya está viviendo las consecuencias: YouTube le ha retirado la verificación.

Ahora, eso sí, aunque ella se ha retirado de este "negocio", muchas modelos de OnlyFans han seguido su ejemplo y ofrecen contenido a cambio de "el voto anti-Trump". Pero no es la primera vez que hay un movimiento así, a principios de año, la modelo australiana Kaylen Ward, conocida como The Naked Philanthropist, envió nudes a cambio de donaciones para los incendios de Australia, y recaudó un millón de dólares. "La gente ve a las trabajadoras sexuales como si solo fueran eso. No tenemos otros intereses", explica Lexi Azzola, modelo en OnlyFans, "sumarnos a estas campañas políticas [como Australia o Biden, entre otras] sirve para enseñar otra cara del trabajo sexual", y así eliminar algunos de los prejuicios que sufren diariamente.