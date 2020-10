El cambio de look de Cristina Pedroche del que todo el mundo habla

Cristina Pedroche es una de las celebrities más activas en las redes sociales. Entre defensores y detractores, no para de dar juego. No le importa hacer el ridículo en Tik Tok, pero tampoco posar sexi como pocas pueden en otras RRSS.

Pero la mujer de Dabiz Muñoz sigue haciendo en su cuenta oficial de Instagram lo que le da la gana, y ahora ha deslumbrado a todos sus seguidores con un radical cambio de look muy favorecido. Pedroche aparecía en una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram con un pelo muy renovado, un look de pelo rizado que le queda muy bien. La televisiva le daba las gracias a su estilista. "Parece que estoy triste, pero no. Amo que Óscar Lozano juegue con mi pelo", comentaba la colaboradora de 'Zapeando'.

