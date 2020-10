Pepe Reina y su último comentario polémico contra Pablo Iglesias

Pepe Reina, portero español de la Lazio, ha vuelto a ser noticia por un comentario de índole político. El guardameta, que ya había sido noticia meses atrás por sus muestras de apoyo a VOX en las redes sociales, ha vuelto a la carga contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

No es el único representante del mundo del fútbol que ha sido noticia en los últimos días por opinar contra los políticos en España. Por ejemplo, Luis Figo fue viral esta misma semana por enzarzarse en las redes con Rufián.

Esta vez, Pepe Reina le dio 'like' a un mensaje irrespetuoso contra la figura de Iglesias. "Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra", manifestó la cabeza visible de Unidas Podemos en el Gobierno, a lo que un twittero replicaba, "¡Qué guantada de madre tienes!" y el portero en última instancia reaccionaba con ese 'me gusta'.