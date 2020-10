Ridículo de Mercedes Milá para defender a Fernando Simón

El doctor Pedro Cavadas dejó muchos titulares esta semana en su visita a El Hormiguero tras sus duras palabras contra la gestión de la pandemia de coronavirus en España: cree que si los datos son malos, es porque algo se ha hecho mal, y no tendría especiales ganas de conocer a Fernando Simón si se diera la oportunidad. En el programa de LaSexta Noche, Mercedes Milá pudo ver a través de videollamada esta entrevista, y su reacción ha sido muy criticada.

"Pero Iñaki, ¿este hombre quién es?", preguntó desconcertada. Iñaki López, presentador del formato de actualidad de Atresmedia, le respondió: "bueno, el doctor Pedro Cavadas es un médico muy conocido que además desarrolla una importante labor en África con gente desfavorecida... Es un médico muy conocido". También respondió a la pregunta de dónde trabaja: "en Valencia tiene su propia clínica, pero es un médico que se mueve mucho por el tercer mundo. Además, es el hombre que hizo aquellos transplantes de manos y cara casi imposibles".

Mercedes Milá, sin pretender cambiar su postura, dijo: "yo francamente te diré algo que puede ser una frivolidad y sobre todo si es un médico tan estupendo como dices. No lo conozco, pero ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo Motos ya no me gusta. En este momento en España cuanto menos gestos guerrilleros y violentos, mejor". Por lo tanto, y ante estas duras palabras, muchos criticaron la actitud de la periodista, que no pocas veces ha aparecido en televisión con una 'pinta' bastante más lamentable que la del prestigioso doctor Cavadas.