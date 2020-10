El cuadro sexual de Úrsula Corberó en Instagram

Úrsula Corberó vuelve a dejar claro en su Instagram oficial que sentido del humor no le falta: la actriz protagonista de La casa de papel ha compartido con todos sus seguidores (más de 20,8 millones actualmente) una galería de imágenes en las que el gran protagonista es un cuadro de corte sexual en el que aparece ella y su pareja, Chino Darín, manteniendo relaciones en idílico lago mientras son observados por su mascota.



"Aw, ¿qué lindo es este cuadro? Gracias", escribió Úrsula Corberó mencionando a la autora de la obra de arte, Oh de laval (una pintora acostumbrada a crear cuadros tan llamativos como este utilizando colores estridentes y un estilo muy personal). La actriz también posa en la segunda imagen de la galería con la pintura mientras lleva un vestido con la pierna al aire que deja ver unas estridentes botas amarillas de tacón fino.



En el cuadro es posible ver con todo lujo de detalles tanto los pechos de Úrsula Corberó como el pene de Chino Darín, siendo ellos imaginados por Oh de laval, o eso es lo que creemos. Una obra de arte tan atrevida como lo es la intérprete en el mundo real.